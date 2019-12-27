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Ordu'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: 1'i doktor 34 gözaltı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda, 1'i doktor 34 kişi gözaltına alındı.

27.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:35 Ordu'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: 1'i doktor 34 gözaltı

ORDU'nun ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda, 1'i doktor 34 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, usulsüz olarak engelli raporu alınmasını sağladığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. KOM ekiplerince teknik takip yapılan şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 1'i doktor olan 34 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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