Ordu'da sahte ve kaçak alkol operasyonu

Ordu
'da sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 05 Ağustos'ta ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen sahte ve kaçak alkol uygulaması kapsamında İl Jandarma
Komutanlığı sorumluluk bölgesinde operasyon düzenlendi.
Söz konusu uygulamaya, 156 jandarma personeli katılırken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Bu kişiler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Uygulamada ayrıca, 137 alkollü içki satışı yapan işletmeler kontrol edildi.
Bu arada, 2019 yılı içerisinde icra edilen sahte ve kaçak alkol uygulaması operasyonu kapsamında şimdiye kadar çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı, 3 kişi tutuklandı, 410 umuma açık yer ise kontrol edildi.
Açıklamada, sahte ve kaçak alkol satışının önlenmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.