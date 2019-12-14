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Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sitede bekleyen sokak kedisi adeta terör estiriyor. Son bir ayda 4 kişiyi hastanelik eden kediye vatandaşlar 'Psikopat Kedi' lakabını taktı.

14.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:19Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti

İlçenin Atatürk Mahallesi Zambak Sokağı'nda bulunan 3 bloklu bir sitede yaşayan sokak kedisi, yavrularının doğumunun ardından kendisini sevmeye çalışan vatandaşlara saldırmaya başladı. Sitenin hem maskotu hem de adeta nöbetçisi haline gelen sokak kedisi kimi zaman tanımadığı insanlara kimi zaman ise yavrularını ve onu sevmeye gelen vatandaşlara saldırıyor.

LAKABI 'PSİKOPAT KEDİ'

Sitenin bir sembolü haline gelerek vatandaşlarında beslediği kedinin yanından geçen vatandaşlar tedirginlikle geçiyor. Son olarak aynı sitede 4 kişiye saldırarak onları hastanelik eden ve site sakinleri tarafından 'psikopat kedi' olarak adlandırılan hayvan gündüz yavrularına, gece ise site için bekçilik yapıyor.

"HASTANELİK OLDUK"

Son bir ayda yaşadıklarını anlatan site sakini Mustafa Oral, "Bu kedimiz site sakinlerine saldırıyor. Bundan bir, bir buçuk ay önce bu kedi yüzünden benimle beraber dört kişi hastanelik olduk. Kedi yüzünden dört komşumuzla beraber kuduz aşısı yaptırmak zorunda kaldık. Geçtiğimiz gece saat 12.00 civarı pekinez cinsi köpeğim var. Gece onu çişe götürdüm. Köpeğimi gezdirirken birden kabardı ve üzerimize saldırdı. Kendimi ve köpeğimi zor kurtardım. Tek saldırdığı da ben değilim, sitede bulunan üç komşumuza da saldırdı" dedi.

"PSİKOPATLIĞA BAŞLADI"

Kedinin saldırganlığının devam ettiğini söyleyen site sakini Oral, "Bu kedinin annelik güdüsünden olacak ki sanki yavrularını alacakmışız gibi zannediyor. Uzun zaman sonra yavruları büyüyünce bu sokak kedisi yine saldırmaya devam etti. Bu adeta sitemizde psikopatlığa başladı. Her akşam köpeğimi çişe götürdüğümde ben de korkuyorum bize bir şey olacak diye. Benim de hayvanım var. ve hayvanları çok severim. Ancak bu kedi çok başka bir kedi. İnşallah bu kedimizin psikopatlığı biter ve biz de apartmana girerken rahat bir şekilde gireriz" diye konuştu.


Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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