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Ordu'da şehir giriş, çıkış yasağı kaldırıldı

Ordu'da şehir giriş, çıkış yasağı kaldırıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' genelgesi ile büyükşehir statüsünde yer alan Ordu'da hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş ve çıkış kısıtlaması gece saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.

12.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:45
Ordu'da şehir giriş, çıkış yasağı kaldırıldı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' genelgesi ile büyükşehir statüsünde yer alan Ordu'da hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş ve çıkış kısıtlaması gece saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı. Kentin giriş ve çıkış noktalarında polis ekipleri rutin kontrollerini sürdürdü.
Ordu'da genelgenin ardından kentin giriş ve çıkışlarına kurulan polis noktalarında 'izin belgesi' sorgulaması sonlandırılırken, polis ekipleri rutin kontrollerini sürdürdü. Yasağın kaldırılmasının ardından Giresun'dan İstanbul'a giden Sebahattin Saka, 'Biz özel izinle Giresun'a geldik. Yasağın kaldırılması bizi pek fazla etkilemedi ama inşallah bundan sonra her şey düzelir. Virüs geçsin de gerisi önemli değil' dedi. Ordu’da şehir giriş, çıkış yasağı kaldırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Giresun, Polis, Ordu, Güncel, Haber

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