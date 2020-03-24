Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ordu'da şehir içi trafiğini rahatlatma çalışmaları - Haberler

Ordu'da şehir içi trafiğini rahatlatma çalışmaları

Ordu Büyükşehir Belediyesince, kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

24.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:57
Ordu'da şehir içi trafiğini rahatlatma çalışmaları
Ordu Büyükşehir Belediyesince, kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi belediye kavşağında kısa bir süre önce başlatılıp bitirilen çalışmaların, Sivas kavşağında devam ettiği belirtildi.
Kavşakta gece gündüz hummalı bir çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla şehir içi trafik akışının hızlanması ve trafik yoğunluğunun azalmasının hedeflendiği vurgulandı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, ildeki ağır trafik yükünü azaltmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, kendilerini bu hususta talimatlandırdığını ve ekiplerle birlikte çalışmalara başladıklarını aktaran Alp, şunları kaydetti:
"Bu anlamda proje çalışmalarımıza başlayarak nerede neler yapacağımızı planladık. İlk etapta belediye kavşağında çalışmalara başladık ve oranın trafik sorununu çözdük. Ardından Sivas kavşağında çalışmalara başladık. Burada yoğun bir araç trafiği oluyor ve zaman zaman kazalara da sebebiyet veriyordu. Yapacağımız çalışmalarla burada trafiğin hızlı bir şekilde akmasını ve vatandaşlarımızın rahat seyahat etmelerini sağlayacağız."
Alp, çalışmaların sadece bu kavşaklarla sınırlı kalmayacağını, ildeki bütün kavşaklarda bu çalışmaları gerçekleştireceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Altınordu, Sivas, Ordu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor Haberler
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Haberler
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Akar’dan TSK’da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Haberler
Bakan Akar'dan TSK'da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Corona virüs erkeklerde kısırlığa yol açar mı ? - Haber 17:06: Çatak'ta karakollar dezenfekte edildi - Haber 17:05: Başkan Yüksel ve Kaymakam Kaya tedbirleri görüştü - Haber 17:05: Develi'de dezenfekte seferberliği sürüyor - Haber 17:05: Nevşehir'de açık ekmek satışı yasaklandı - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:41: 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading