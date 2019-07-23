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Ordu'da seyir halindeki tır yandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sebze meyve yüklü tır seyir halindeyken yandı.

23.07.2019 17:46 Ordu'da seyir halindeki tır yandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sebze meyve yüklü tır seyir halindeyken yandı.

Ünye-Fatsa kara yolunda ilerleyen Erol Aksu yönetimindeki 61 K 9407 plakalı tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek motor kısmı alev alan araçtan dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle tırda maddi hasar oluştu.
Soğutma çalışmaların ardından, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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