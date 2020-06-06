Ordu'da sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

Ordu'da sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldıORDU'da sosyal hareketlilik başladıktan sonra cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk, havanın güneşli ve sıcak olması nedeniyle azaldı.

06.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:54
Ordu'da sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı
ORDU'da sosyal hareketlilik başladıktan sonra cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk, havanın güneşli ve sıcak olması nedeniyle azaldı.
Ordu'da koronavirüs salgını ardından sosyal hareketliliğin başlamasıyla birlikte hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı. Açık olan işletmeler sürekli denetlenirken cadde, sokak ve sahillerde polis, bekçiler tarafından kontrol ediliyor. Cadde ve sahillerde ise maske takmanın zorunlu olduğu hatırlatılarak, maskesi olmayan vatandaşlara da gerekli uyarılarla birlikte polis ve bekçiler tarafından maske veriliyor. Kentte hafta sonu havanın güneşli ve sıcak olmasıyla yoğunluğun oldukça az olduğu gözlendi. Vatandaşların sıcak hava nedeniyle dışarıya çıkmayarak evlerinde kalmayı tercih ettiği görüldü. Ordu’da sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ordu, Güncel, Haber

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