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Ordu'da silahla yaralanan köpeğin ayağı kesildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, silahla yaralanan köpeğin sağ ön ayağı, yapılan tedavi sonucunda kesildi.

25.09.2019 18:26Ordu'da silahla yaralanan köpeğin ayağı kesildi
Ordu'nun Ünye ilçesinde, silahla yaralanan köpeğin sağ ön ayağı, yapılan tedavi sonucunda kesildi.
Alınan bilgiye göre, Kuşçulu Mahallesi'nde yaşayan İzzet Şahin, 3 gündür kayıp olan köpeğini silahla yaralanmış halde buldu.
Şahin, yaralı köpeğini tedavisi için ilçedeki veteriner hekim Ali Güngör'e götürdü.
Tedavi altına alınan köpeğin, kurşun isabet etmesi sonucu kangren oluşan sağ ön ayağı kesildi.
Veteriner hekim Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baktığımızda köpeğin domuz kurşunu ile yaralandığını, ön sağ ayağının kırıldığını ve o bölgenin kangrene geçtiğini tespit ettik." dedi.
Genel muayenenin ardından köpeğin ayağının kurtarılamayacağını gördüklerini ve kesmek zorunda kaldıklarını aktaran Güngör, "Maalesef ön ayağının biri olmadan yaşayacak. Bu şekilde en azından hayati tehlikeden kurtarmış olduk." diye konuştu.

Ali Güngör, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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