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Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucu kardeşlerden 1 kişi hayatını kaybederken 1'i de ağır yaralandı.

30.11.2019 20:53 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:58Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
'nun ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucu kardeşlerden 1 kişi hayatını kaybederken 1'i de ağır yaralandı.

Olay, Mesudiye ilçesine bağlı Beşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 ailenin gençleri arasında geçmişten gelen husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Durmuş E. isimli şahıs, Hamza Bayraktar ve Muhammet Bayraktar (22) isimli kardeşleri tabancayla vurarak ağır yaraladı. Yaralılardan Muhammet Bayraktar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Gölköy Devlet Hastanesine, kardeşi Hamza Bayraktar da Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Muhammet Bayraktar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kardeşinin ise Ordu Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan aileler arasındaki husumetin, muhtarlık seçimlerinden kaldığı iddia edilirken olayı gerçekleştiren Durmuş E.'nin de mahallenin eski muhtarının oğlu olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan Durmuş E.'nin işlemleri sürerken konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Mesudiye, kavga, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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