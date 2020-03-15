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Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü

Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

15.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:06
Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü
Ordu 'nun Kumru ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaç Mahallesi'nde, Dursun Ali Evet (66) ile R.K. (64) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, üzerindeki ruhsatsız tabancayla Evet'e ateş etti.
Dursun Ali Evet, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan zanlı, bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: AA

Etiketler : Kumru, Ordu, Güncel

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