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Ordu'da silahlı kavga: 20 gün önce evlat sahibi olan 1 kişi hayatını kaybetti

ORDU'nun Gölköy ilçesinde 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Cihat Çelenk (36), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

22.08.2019 13:49 Ordu'da silahlı kavga: 20 gün önce evlat sahibi olan 1 kişi hayatını kaybetti

ORDU'nun Gölköy ilçesinde 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Cihat Çelenk (36), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Cihat Çelenk, Cengiz Ç. ve Ferdi Ç. ile aralarında husumet bulunan Güner A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancalar ateşlendi. Açılan ateş sonucu, kavga eden 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan Cihat Çelenk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.
Cihat Çelenk'in evli ve 3 kız çocuğu babası olduğu, çocuklarından birinin 20 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi.


Gölköy, kavga, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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