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Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasında üreticiler bahçelerde

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasında üreticiler bahçelerdeORDU'nun Altınordu ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam etti.

01.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:10
Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasında üreticiler bahçelerde
ORDU'nun Altınordu ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam etti. Çiftçilerden bazıları evlerinin önlerindeki bahçelere sebze ekerken, bazıları fındık bahçelerinde temizlik yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam ediyor. Çiftçiler, tarlada sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak çalıştı. Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Gökömer Mahallesi'nde de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününü, çalışarak geçirdi. Bazıları tarlasında sebze ekerken, bazıları ise yaklaşan fındık hasadı öncesinde fındık bahçelerinde temizlik yaptı.
'EVİMİZİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ'
Bahçesindeki ürünleri toplayan ve kıvırcık fidesi diken Ümmühan Korkmaz (56), 'Koronavirüs salgını var diye evden çıkmıyoruz. Ürünlerimizi kendi tarlamızda yetiştiriyoruz. Bu nedenle evimin önünde pancar, fasulye, kıvırcık gibi ürünler üretiyorum. Hem evimin hem de hayvanlarımın ihtiyaçlarını görüyorum. Şu anda lahanaların dibini kabarttım. Kıvırcık fidesi söktüm. Onların dikimini yapacağım. Bugün hava yağmurlu. Yağmurlu havada tutuyor kıvırcık fidesi. Yağmurlu olmadığı zamanda kuruyor' dedi.
'TARLAMIZDA ÇALIŞIYORUZ'
Sebzelerin dikim zamanı olduğunu belirten Halit Korkmaz da, 'Burası evimizin avlusu. Şu an sebzelerin dikim zamanı. Hava yağmurlu olduğunda biraz daha verim artıyor. Sebzeler daha iyi oluyor. Biz de yağmuru da fırsat bilerek sebzelerin dibini kazıp dikim yapıyoruz. Şu anda fasulye çangallarını, mısırlarımızı ve bezelyelerimizin dikimini yapıyoruz. Karadeniz Bölgesi hep organik. Her şey yetişiyor burada, doğal ürünler. Burada kendimiz yetiştirip, kendimiz yiyoruz ve doğal olarak besleniyoruz' diye konuştu.
'VAKTİMİZİ TARLADA GEÇİRİYORUZ'
Bahtiyar Şaşmaz ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle vaktini tarlasında geçirdiğini ifade ederek, 'Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evimizin önündeki bahçede çalışıyoruz. Tarlada, domates, patlıcan, salatalık gibi sebzelerin dikimini yaptık. Vakitlerimizi bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Bizim asıl ürünlerimiz fındık. Ben öyle çok fazla ekin falan ekemiyorum. Ancak ihtiyacımı alıyorum' şeklinde konuştu. Ordu’da sokağa çıkma kısıtlamasında üreticiler bahçelerde

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Altınordu, Ordu, Güncel, Haber

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