Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Ordu'da sokak hayvanları için seferber oluyorlar

Ordu'da sokak hayvanları için seferber oluyorlarORDU'da, hayvanseverler kentin birçok noktasına mama ve su bırakarak, sokak hayvanlarını besledi.

28.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:32
Ordu'da sokak hayvanları için seferber oluyorlar
ORDU'da, hayvanseverler kentin birçok noktasına mama ve su bırakarak, sokak hayvanlarını besledi.
Ordu'da, yiyecek ve su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için hayvanseverler harekete geçti. Yanlarına aldıkları köpek mamasıyla birlikte Ordu'yu gezen hayvanseverler, belirli noktalara mama bıraktı. Gönüllü vatandaşlarla birlikte hayvanlara mama dağıtan Ordu Valiliği Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ve Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Ordu Temsilcisi Furkan Atakan Civan, sokak hayvanlarının aç kalmaması için herkesi duyarlı davranmaya davet etti.
'BİR KAP SU VE YEMEK KOYABİLİRSİNİZ?
Hayvanlara mama ve su verdiklerini ifade eden Civan, ayrıca sağlık kontrolleri de yaptıklarını söyledi. Civan, 'Sağlık problemi olan hayvanlar olunca hemen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bildiriyoruz ve ekipler bölgeye geliyor. Hayvanlar bizi görünce mutlu oluyor, çok sayıda hayvansever de kentin birçok noktasına gönüllü olarak mama bırakıyor. Hepimiz imkanlarımız ölçüsünde sokak hayvanları için faaliyetler yapıyoruz. Bu süreçte sokak hayvanlarını unutmayalım. Bu hayvanlar, bizlere Allah'ın emanetidir. Kapınızın önüne bir kap su ve yemek koyabilirsiniz. Birçok sokak hayvanı şiddet gördüğü için travma yaşamış durumda, onlar sevgiye muhtaç. Hiçbir hayvan, hiçbir canlı kendisine verilen sevgiyi karşılıksız bırakmıyor. Halkımızda da bu konuda duyarlılık artmaya başladı" dedi.
Gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden Ebru Eski ise, 'Biz insanlar nasıl aç ve susuz yaşayamıyorsak, hayvanların da suya ve yemeğe ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Belirli noktalarda mama kapları var, buralara gelip mama bırakıyoruz. Aslında sadece mama vermiyoruz, hayvanlara sevgimizi de gösteriyoruzö diye konuştu.
Hayvanların aç kalmaması için uğraş verdiklerini anlatan Eda Yenmez ise mama noktasında sıkıntı yaşamaya başladıklarını belirterek, 'Hayvanseverlerden mama desteği istiyoruz. Bu süreçte el birliği yaparsak dostlarımız aç kalmayacakö şeklinde konuştu. Ordu’da sokak hayvanları için seferber oluyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Adana’da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Elazığ’dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haberler
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Haberler
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Ordu'da sokak hayvanları için seferber oluyorlar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:42: Hillary Clinton'dan 2020 seçimleri için Joe Biden'a destek - Haber 22:42: Edirne'de müzisyenlerden "evlerinde kalanlara" moral konseri - Haber 22:41: Hafter güçlerinden Trablus'ta sahra hastanesine roketli saldırı - Haber 22:41: Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu - Haber 22:38: Sazlıdere ve Büyükçekmece'de yasa dışı avlananlara ceza - Haber 21:58: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik - Haber 21:50: Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi - Haber 12:10: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı - Haberler 11:23: Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler - Haberler