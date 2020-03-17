Ordu'da sokak hayvanlarının beslenmesi için tedbir alındı
Ordu Büyükşehir Belediyesince sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik önlemler alındı.
17.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:41
Ordu Büyükşehir Belediyesince sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik önlemler alındı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bazı umumi alanların halkın kullanımına kapatılmasının ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce, sokak hayvanlarının beslenmesi için belli noktalara yemlikler yerleştirildi.
Altınordu , Gülyalı ve Perşembe ilçelerinin belirli noktalarına yerleştirilen yemliklere düzenli olarak yem koyularak, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılanacak.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin çalışmalar yaptıklarını ve tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini belirtti.
Okutucu, İçişleri Bakanlığının aldığı kesin kararlar neticesinde dün gece itibarıyla bazı umuma açık yerlerin kapalı tutulacağının açıklandığını anımsatarak, "Bizler de Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca sokak hayvanlarımızın besinsiz kalma ihtimalini düşünerek yaşam alanlarına mama kulübeleri yerleştirdik. Bu hassasiyeti göstererek hayvanlarımızın beslenmelerini düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Bu konuda halkımızın da duyarlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bazı umumi alanların halkın kullanımına kapatılmasının ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce, sokak hayvanlarının beslenmesi için belli noktalara yemlikler yerleştirildi.
Altınordu , Gülyalı ve Perşembe ilçelerinin belirli noktalarına yerleştirilen yemliklere düzenli olarak yem koyularak, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılanacak.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin çalışmalar yaptıklarını ve tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini belirtti.
Okutucu, İçişleri Bakanlığının aldığı kesin kararlar neticesinde dün gece itibarıyla bazı umuma açık yerlerin kapalı tutulacağının açıklandığını anımsatarak, "Bizler de Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca sokak hayvanlarımızın besinsiz kalma ihtimalini düşünerek yaşam alanlarına mama kulübeleri yerleştirdik. Bu hassasiyeti göstererek hayvanlarımızın beslenmelerini düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Bu konuda halkımızın da duyarlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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