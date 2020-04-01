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Ordu'da STK ve meslek kuruluşlarından "evde kal" çağrısı

Ordu'da sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları bir araya gelerek 'evde kal' çağrısında bulundu.

01.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:59
Ordu'da STK ve meslek kuruluşlarından
Ordu 'da sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları bir araya gelerek 'evde kal' çağrısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsüne (Kovid-19) karşı sürekli olarak evde kal çağrıları devam ediyor. Ordu'da da sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları geçtiğimiz aralık ayında görülen ve ardından hızla dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı vatandaşlara seslenerek, 'Korona virüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir' 'evde kal Türkiye'm', 'evde kal Ordum' ve 'mesafeni koru Ordum' uyarısında bulundular.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) binasında sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları adına açıklamalarda bulunan OTSO Başkanı Servet Şahin, "Biz, Ordu ilindeki sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları olarak tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden korona virüs salgınına karşı en etkili yöntemin özdenetim olduğu kanaatindeyiz. Mücadele edilen düşmanın nereden nasıl bulaşacağı kısmen bilinebilse de gözle görülememektedir ve bu durum tehditti daha da tehlikeli kılmaktadır. Virüsün temas yoluyla bulaştığı bilinmektedir. O nedenledir ki yetkililer tarafından sürekli yinelenen hijyen şartlarına ve sosyal mesafe kriterlere uymak zorundayız. En önemlisi de sosyal izolasyon kuralına uyup evde kalmalıyız" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde geçen aralık ayında görülen ve ardından hızla dünyaya yayılan bu salgında hayatını kaybedenlerin binler, virüs bulaşanlarınsa yüz binlerle ifade edildiğini söyleyen Başkan Şahin, üzücü olan bu rakamların geometrik olarak arttığını kaydetti. OTSO Başkanı Servet Şahin korona virüse karşı oluşturulan vefa sosyal destek grubunun, önemine de değinerek, insanların evde kalarak yetkililerin de bildirdiği kurallara uyması gerektiğini, virüsün alınan tedbirlerden güçlü olmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan toplantıya, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin'in yanı sıra, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Akyürek, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın, Ordu Şoförler Odası Başkanı Adem Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın, Ordu Ticaret Borsası Genel Sekreteri Birol Öztürk ve Ordu Muhtarlar Odası Başkanı Olgun Öztürk katıldı. - ORDU
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ordu'da STK ve meslek kuruluşlarından 'evde kal' çağrısı - Haberler

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