Ordu'da "Süt Evleri" Kuruluyor

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Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğiyle hayata geçirilecek "Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında Aybastı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerinde 8 süt evinin yapım çalışmaları başladı.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi"nin hayvancılığı geliştireceğini söyledi.Amaçlarının ilçelerde üretilen çiğ sütün kalitesini arttırmak ve marka değer oluşturmak olduğunu belirten Tekintaş, "Aynı zamanda üretimi teşvik etmek istiyoruz. Dört ilçemizde süt evi kurulması için projenin ihalesini yaptık, yapım çalışmalarına başladık." dedi.Tekintaş, proje maliyetinin 1 milyon 980 bin lira olduğunu ifade ederek, projenin toplam bedelinin yüzde 75'inin DOKAP, yüzde 25'inin ise Ordu Büyükşehir Belediyesince karşılanacağını kaydetti.Proje kapsamında kurulacak süt evleriyle mevcut çiğ süt altyapısı iyileştirileceğini ve çiğ süt üretim ve işleme sektörünün canlandırılmış olacağını vurgulayan Tekintaş, şöyle devam etti:"Sürdürülebilir üretim ve pazarlama sağlanarak üretilen sütler daha yüksek fiyattan değerlendirilebilecek. Kaliteli çiğ süt üretimi gerçekleştirilerek süt ürünlerimizin pazarda rekabet gücü artırılacak. Bu şekilde de bölgenin sosyal-ekonomik düzeyinin yükseltilmesine büyük katkı sağlanacak."Tekintaş, hayvancılığın yoğun yapıldığı Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabataş ilçelerinde bu sektörün gelişmesinin sağlanacağına işaret ederek, "Üreticiler soğutulmuş çiğ süt desteklemelerinden en üst düzeyde faydalanacak ve işletmeler daha kaliteli çiğ süte ulaşabilecekler. Süt toplama kapasitesi artırıldığında kırsal kesimde yaşayan halkın ekonomik gelir ve refah düzeyi de artacak." diye konuştu.Tekintaş, süt evlerinin toplam yapı alanının 38 metrekare olacağını da belirterek, bu alanda 3 bin ton kapasiteli süt soğutma tankı, süt analiz odası, tuvalet ve giyinme odası bulunacağını sözlerine ekledi.