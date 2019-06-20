20.06.2019 14:07
Haberler»Güncel»Haber

Ordu'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ordu'nunAltınorduilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ersin Alp (36) idaresindeki 52 GS 387 plakalı otomobil, Kumbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, sürücü Alp ise kaldırıma fırladı.
Daha sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yolda durabildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler sürücü Alp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Bölgeye gelen Alp'in yakınları da gözyaşı döktü.
Evli olan Ersin Alp'in,PerşembeBelediyesi CHP meclis üyesi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Altınordu,Ordu,Güncel

Son Dakika Haberleri
15:34Avrasya Bölgesi'nin en büyük kozmetik fuarı BeautyEurasia başladı
15:34Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
15:34Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak
15:34Milli takıma Damat smokin şıklığı
15:33Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
15:33DHA İSTANBUL - EKREM İMAMOĞLU: BENİM DE SAYIŞTAY RAPORUNDA BÖYLE BİR ZARAR DURUMU VAR
15:33Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor - Enerji Bakanı Dönmez (3)