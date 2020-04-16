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Ordu'da taksi devrildi: 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

16.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:42
Ordu'da taksi devrildi: 3 yaralı
Ordu 'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Elmalı (36) yönetimindeki taksi, Yenikent Mahallesi Akkuş Niksar yolu üzerinde yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kesimindeki ağaçlık alana devrildi.
Kazada, sürücü Elmalı ile araçta bulunan Türkan (32) ve Emine Elmalı (58) yaralandı.
Olay yerine gelen Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkararak sedyeyle yola taşıdı.
112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Elmalı, Ünye, Ordu, Güncel
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