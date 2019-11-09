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Ordu'da tarihi eser niteliğinde kemer ele geçirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir şüphelinin evinde arama yapan polis ekipleri, üstünde gümüş sikkeler bulunan tarihi eser niteliğinde kemer ele geçirdi.

09.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:44Ordu'da tarihi eser niteliğinde kemer ele geçirildi
'nun ilçesinde bir şüphelinin evinde arama yapan polis ekipleri, üstünde gümüş sikkeler bulunan tarihi eser niteliğinde kemer ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu ilçede ikamet eden Dursun C'nin evinde arama yaptı.
Evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendiren kemer ele geçiren ekipler, Durcun C'yi gözaltına aldı.
Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çöp kamyonu işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Dursun C'nin, kemeri belediyede çalışan arkadaşlarından aldığını iddia etmesi üzerine 2 şüphelinin daha ifadelerine başvuruldu.
Kemeri çöpte bulduklarını iddia eden Dursun C. ile diğer şüpheliler serbest bırakılırken, kemerin ise ilçe emniyet müdürlüğünde koruma altına alındığı bildirildi.

Kemer, Polis, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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