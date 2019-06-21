21.06.2019 14:04
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Ordu'da tarım aracıyla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ordu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ordu 'nun Fatsa ilçesinde tarım aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsa İvecek idaresindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, Korgan-Fatsa kara yolunda, karşı yönden gelen Sercan Çetin yönetimindeki 34 RP 5426 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, tarım aracının sürücüsü İvecek ile beraberindeki Sefa İvecek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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