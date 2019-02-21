Ordu'da Tarım Destekleri

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AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, 2018 üretim yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 22 Şubat Cuma günü saat 18.00'den itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.Tomakin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin, 17 yılda Ordu'da tarıma büyük destek verdiğini belirtti.AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye'de tarımın en parlak dönemini yaşadığını ifade eden Tomakin, AK Parti iktidarı döneminde tarımsal desteğin yüzde 700 artışla 1,8 milyar liradan 14,5 milyar liraya çıktığını aktardı.Türkiye'de bazı kesimlerin patates, soğan üzerinden algı operasyonlarına giriştiğini dile getiren Tomakin, "Kimsenin kuşkusu olmasın, bunlar geçici spekülatif beyhude çabalardır. Türkiye öyle bereketli ve öyle devasa bir ülke ki tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise 7'nci sırada. Son 16 yılda tarımsal desteklerin artmasıyla her alanda üretim miktarları da yükseldi." ifadelerini kullandı.Tomakin, üreticilere hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek, şunları kaydetti:"Mazot ve gübre destek paralarını iyi günde kullanmalarını temenni ediyorum. 2018 üretim yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri 22 Şubat 2019 Cuma günü saat 18.00'den itibaren yapılmaya başlanacak. Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar 22 Şubat Cuma saat 18.00, 4-6 olanlar 1 Mart Cuma saat 18.00, 0-2 olanlar 08 Mart Cuma saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır. Bu kapsamda ilimiz genelinde toplam 125 bin 873 üreticimize 28 milyon 324 bin 760,04 lira mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacaktır."Tomakin, 2018 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerine ilişkin hazırlanan üretici hak ediş icmallerinin de bugün itibarıyla askıya çıkarıldığını ve bu kapsamda il genelindeki fındık üreticilerine yaklaşık 282 milyon lira tutarında fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılmasının beklendiğini kaydetti.