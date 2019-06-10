Ordu'da tarım ve hayvancılık destekleniyor

Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler
, 13 Haziran Perşembe
günü 15 çiftçiye 300 damızlık dişi ve 30 damızlık koç olmak üzere toplam 330 Bafra
koyunu dağıtımı gerçekleştireceklerini bildirdi.
Güler, yaptığı yazılı açıklamada, tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretimle ilgili kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla sıkı çalışma içine girdiklerini belirtti.
"Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirme" projesi kapsamında, 29 Nisan'da üreticilere 235 bin liralık 40 bin hıyar, 50 bin aşılı domates fidesi, 4,5 ton ağırlığında 51 top sera naylonu dağıtımı yaptıklarını ifade eden Güler, 400 üreticinin yararlanacağı proje kapsamında yaklaşık 600 ton domates, 300 ton hıyar üretimi gerçekleştirileceğini, bu üretimin il ekonomisine katkısının ise yaklaşık 4 milyon lira civarında olacağını aktardı.
Güler, 13 Haziran Perşembe günü 15 çiftçiye toplam 300 damızlık dişi ve 30 damızlık koç olmak üzere toplam 330 Bafra koyunu dağıtımı gerçekleştireceklerine işaret ederek, Bafra koyununun, bölgede yetiştiriciliği yapılan Karakaya
koyununa göre süt ve döl verimi oldukça yüksek, bölgeye adaptasyon sorunu bulunmayan melez ırklardan olduğunu belirtti.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürecekleri proje kapsamında kurulacak örnek sürülerle hem Ordu'daki koyun varlığının hızla artırılacağını hem de koyun yetiştiriciliğinin çok daha karlı bir meslek haline dönüşeceğini vurgulayan Güler, projenin özellikle ilin sahil kesimi başta olmak üzere koyunculuğun yaygın yapıldığı mera ve yaylak alanlara sahip ilçelerde uygulanacağını kaydetti.
Güler, projenin beş yıllık projeksiyonu ışığında yıllar içerisinde sürülerin hem büyüyeceği hem de ürettiği damızlık materyallerin satışı ile gelir elde edileceğine dikkati çekerek, yapılan fizibilite çalışmalarına göre koyun dağıtılan her kişinin ilk yılın sonunda 36 bin, ikinci yıl 70 bin, üçüncü yıl 145 bin, dördüncü yıl 300 bin, beşinci yıl ise yaklaşık 500 bin lira kar elde etmesini beklediklerini bildirdi.
Proje kapsamında dağıtacakları koyunlardan doğan kuzuların kesimine müsaade edilmeyeceğine vurgu yapan Güler, bu sürülerden 5 yıl boyunca elde edilecek damızlık dişi ve erkek Bafra koyunlarıyla Ordu ve bölgede yeni sürüler oluşturulacağını kaydetti.
Güler, bölgedeki Karayaka
koyunu ırkını, Bafra koyunu ırkına dönüştürerek koyunculuğu yüksek gelir getiren bir sektör haline getireceklerini aktardı.
Kaynak: AA
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