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Ordu'da tasarlanan dezenfeksiyon tünelinde seri üretime geçilecek

Ordu'da tasarlanan dezenfeksiyon tünelinde seri üretime geçilecekORDU'da koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkanlarla 'Aircor 52' adını verilen dezenfeksiyon tünelinin seri üretimine başlanıyor.

30.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:04
Ordu'da tasarlanan dezenfeksiyon tünelinde seri üretime geçilecek
ORDU'da koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkanlarla 'Aircor 52' adını verilen dezenfeksiyon tünelinin seri üretimine başlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Dünyanın dört bir köşesinden bu faydalı ürün için talepte bulunuyorlar" dedi.
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınabilecek önlemler doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aircor52 dezenfeksiyon tüneli yeniden tasarlandı. İnsan girişlerinin olduğu tüm alanlarda hijyen sağlamak, hastalık yapıcı mikroorganizmaların, bakteri ve virüslerin yok edilmesi ve insanların kıyafet ve ayakkabılarının dezenfeksiyonu için tasarlanmış olan tünel, yeni bir görünüme kavuşturuldu. İhtiyaca uygun her ortamda kullanılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden tasarlanan dezenfeksiyon tüneli, Aircor52 kabin ve kapsül olmak üzere 2 farklı şekilde geliştirildi. Ledli ve sesli komut, uyarı ve yönlendirme gibi sistemleriyle kullanıcıların hiçbir yere temas etmeden dezenfekte olması sağlayan tünelde, 360 derece döner kol sayesinde insanların üzerleri dezenfeksiyon ediliyor.
SİSLEME YÖNTEMİ KULLANILIYOR
6 saniyede boş kabin içi dezenfekte etme sistemi ile de her bir dezenfekte işleminden sonra kabin ve kapsülü kendi kendine temizleyen dezenfekte tüneli, kullanan kişilerin birbirlerine herhangi bir virüs, bakteri ve mikrop bulaştırmasının da önüne geçiyor. Aircor52 kabin ve kapsül modelinde sisleme yöntemi kullanıldığı için günlük kıyafetlerin üzerinde herhangi bir olumsuz etki bırakmıyor.
'TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNULACAK'
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni görünüme kavuşturulan dezenfeksiyon tüneliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dezenfeksiyon tünelinin birçok ülkeden talep geldiğini belirten Güler, tüneli öncelikle Türkiye'deki vatandaşların kullanımına sunacaklarını kaydetti. Güler, 'Yerli ve milli imkanlarımızla geliştirdiğimiz dezenfekte tünelini yepyeni bir tasarımla halkımızın hizmetine sunuyoruz. Yeni bir görünüm kazanan tüneli, daha teknik daha fonksiyonlu bir hale getirdik. Dünyanın dört bir köşesinden bu faydalı ürün için talepte bulunuyorlar. Öncelikle bu ürünü Türkiye'mizin ve halkımızın kullanımına sunacağız. Daha sonrasında ihracat boyutunda diğer ülkelerle görüşmelerimizi yapacağız. Gayet bilimsel ve teknik bir çalışma yaptık. İşin tıbbi ve teknik boyutu bütün olarak ele alındı. Çalışmalarımız taleplerin karşılanması yönünde artarak devam edecek' diye konuştu.
DEZENFEKSİYON TÜNELİ
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkanlarla 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli tasarlanarak, marka tescili için başvuru yapıldı. İlk etapta kent merkezinde 15 Temmuz Demokrasi meydanına kurulan 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, sokaktaki vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Otomatik sensörler aracılığı ile devreye giren tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salarak, içinden geçen vatandaşların kıyafetlerindeki zararlı bakterileri temizliyor. Zorunlu olarak sokağa çıkan vatandaşlar bu tünelden geçerek, elbiselerini dezenfekte ederken, uygulamanın il genelinde ve Türkiye'ye yayılması için de çalışma başlatıldı. Ordu’da tasarlanan dezenfeksiyon tünelinde seri üretime geçilecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Ordu, Güncel, Haber

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