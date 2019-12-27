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Ordu'da tek katlı bina alevlere teslim oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tek katlı bir bina alevlere teslim oldu.

27.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:13 Ordu'da tek katlı bina alevlere teslim oldu
'nun ilçesinde tek katlı bir bina alevlere teslim oldu.

Şirinevler Mahallesi'ndeki tek katlı bir binadan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Önceden, bir sürücü kursuna ait ofis olduğu ve şuan kullanılmadığı öğrenilen binada soğutma çalışmasını yapan itfaiye ekipleri, tedbir amaçlı bina içerisinde kontrollerini de tamamladı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri konuyla alakalı inceleme başlattı. - ORDU

Altınordu, İtfaiye, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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