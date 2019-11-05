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Ordu'da, tepki çeken barınağın 3 sorumlusu görevden alındı

Ordu'da, tepki çeken barınağın 3 sorumlusu görevden alındıOrdu'nun Ünye ilçesinde bulunan, sağanak sonrası köpeklerin bacaklarına kadar su içinde kaldığı görüntüler nedeniyle tepki gösterilen barınak sorumlusu 3 belediye yöneticisi, görevden alındı.

05.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:01
Ordu'da, tepki çeken barınağın 3 sorumlusu görevden alındı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan, sağanak sonrası köpeklerin bacaklarına kadar su içinde kaldığı görüntüler nedeniyle tepki gösterilen barınak sorumlusu 3 belediye yöneticisi, görevden alındı.
Ünye'de, geçen hafta etkili olan sağanağın ardından barınaktaki köpeklerin bulunduğu tel örgüyle çevrili alanlar, suyla doldu. Barınağın görüntülerinin cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılması üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in talimatıyla inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aydın Demirel ve Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürü Mürsel Şahin, görevden alındı.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
1 ve 2 Kasım'da çekilen barınağın arşiv görüntüleri
Nedim KOVANORDU, (DHA)
Ordu'da, tepki çeken barınağın 3 sorumlusu görevden alındı

Aydın, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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