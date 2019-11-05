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Ordu'da, tepki çeken barınağın 3 sorumlusu görevden alındı

ORDU'nun Ünye ilçesinde bulunan, sağanak sonrası köpeklerin bacaklarına kadar su içinde kaldığı görüntüler nedeniyle tepki gösterilen barınak sorumlusu 3 belediye yöneticisi, görevden alındı.

05.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:24Ordu'da, tepki çeken barınağın 3 sorumlusu görevden alındı

ORDU'nun Ünye ilçesinde bulunan, sağanak sonrası köpeklerin bacaklarına kadar su içinde kaldığı görüntüler nedeniyle tepki gösterilen barınak sorumlusu 3 belediye yöneticisi, görevden alındı.

Ünye'de, geçen hafta etkili olan sağanağın ardından barınaktaki köpeklerin bulunduğu tel örgüyle çevrili alanlar, suyla doldu. Barınağın görüntülerinin cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılması üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in talimatıyla inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aydın Demirel ve Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürü Mürsel Şahin, görevden alındı.



Aydın, Ünye, Güncel

Kaynak: DHA

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