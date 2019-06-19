19.06.2019 11:59
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Ordu'da ters ev ziyarete açıldı

Ordu

ORDU'da yapımı tamamlanan 150 metrekarelik 2 katlı ters ev ziyarete açıldı.

ORDU'da yapımı tamamlanan 150 metrekarelik 2 katlı ters ev ziyarete açıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde 150 merekarelik ters ev inşa edildi. Radyal temele ankraj yönetimi uygulanarak farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilen 2 katlı ev ilgi görüyor. Ters evin içerisinde yatak odası, oturma grupları ve eşyalar ile klozet ve lavabolarda tavana monte edildi. Sıra dışı evi görmeye gelenler, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Ters evin kent turizmine katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
Altınordu, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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