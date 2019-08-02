Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılacak

ORDU'nun Ünye ilçesinde deniz altında fark edilen ve tarihi olduğu düşünülen kalıntıların araştırılması için girişim başlatıldı.

Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi'nde denizde kalıntılar olduğu fark eden vatandaşlar durumu, yetkililere bildirdi. Bir yapıyı andıran kalıntıların araştırılması için Ünye Turizm İşletmecileri Derneği'nce girişim başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine bildirilen konuyla ilgili araştırma yapılacağı öğrenildi. Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, denizde kalıntılar olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Denizde yüzenler, buraların bir inşaat duvarı şeklinde olduğunu beyan etti. Biz de bakıp gözlemlediğimizde burada gerçekten deniz içinde belki bir saray belki bir yalı benzeri binanın temellerinin olduğunu tespit ettik. Bunun da araştırılması için çalışma başlattık. Ünyemiz zaten yedi bin yıllık geçmişe sahip. Tozkoparan Mağarası, Ünye Kalesi ve Ayenikola Adasıyla geçmişe dönük tarihi bir şehir. Bu nedenle bu yapıların da bu tarihlere dayanan geçmişi olduğuna inanıyoruz" dedi.

Bölgede turistik işletme sahibi olan Murat Genç ise "Yapı bir süredir dikkatimizi çekiyordu. Duvarları ve odalarıyla birlikte gördüğümüzde biz de inanamadık. Araştırılması için çalışma başlatıldı. İnşallah Ünye'nin tarihine ışık tutacak yapılar gün yüzüne çıkartılır" diye konuştu.



- Ordu