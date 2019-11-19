Ordu'da toplu konut için arazi aranıyor

Ordu'da dar gelirli vatandaşların, konut sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konut projeleri için hazırlık çalışmaları başlatıldı.



Hükümetin, alt gelir grubundaki vatandaşların konut sahibi olabilmeleri için başlattığı çalışmalar kapsamında, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında ön hazırlık ve değerlendirme toplantısı yapıldı.



Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Altınordu Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Niyazi Erten, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, İl Defterdarı Kemalettin Işık, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk ve diğer yetkililer katıldı.



Toplantının başlangıcında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, "Hükümetimizin, sosyoekonomik durumu iyi olmayan, dar gelirli vatandaşlarımızı konut edindirme konusunda bir çalışması var. Ordu ili olarak, bu çalışmada bizler ön alalım istiyoruz. Dolayısıyla her ilçemiz bu kapsamda bir hazırlık çalışması başlatsın. İlçelerimizde konut yapılabilecek hazine arazilerini, belediyeye ait arazileri ortaya çıkaralım. Bu çalışmayı yaptıktan sonra TOKİ heyetini ilimize davet edeceğiz. Bu önemli bir fırsattır, önemli bir imkandır. Özellikle Ordu'muzun alt gelir gurubundaki insanlarımızın konut edindirilmeleri konusunda gayretlerinizi bekliyorum. Bütün belediye başkanlarımızdan, kamu kurumlarımızdan bu konuda yardım ve destek bekliyoruz" dedi.



Vali Seddar Yavuz'un toplantının yapılış amacına yönelik konuşmasının ardından, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, toplantıya katılan belediye başkanları ve kamu kurumlarının yöneticileri, toplu konut yapılabilecek mevcut arazi durumları, arazi üretimi, şehirleşme konularında görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler. - ORDU

Kaynak: İHA