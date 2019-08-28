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Ordu'da trafik denetimleri

Ordu'daki trafik denetimlerinde hız kurallarına uymayan 185 araç sürücüsüne 55 bin 1 lira para cezası uygulandı.

28.08.2019 16:12 Ordu'da trafik denetimleri
Ordu'daki trafik denetimlerinde hız kurallarına uymayan 185 araç sürücüsüne 55 bin 1 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik 24-25 Ağustos tarihlerinde trafik denetimi gerçekleştirdi.
Sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla çevirme ekipli olarak radarla hız denetimi yapıldı.
Denetimlerde, hız kurallarına uymayan 185 araç sürücüsüne toplam 55 bin 1 lira para cezası uygulandı.

Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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