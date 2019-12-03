Haberler » Güncel » Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 4 yaralı - Haber

Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 4 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

03.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:05Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 4 yaralı
'nun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki 61 EH 778 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 52 AD 493 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte her iki araçta yolcu olarak bulunan biri küçük yaşta toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.
(İHA)

Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:31 Hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü - Haber
21:30 Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Haber
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda - Haber
21:30 Koşarak karşıya geçerken otomobil çarptı - Haber
21:30 Bursa komşu kavgası ihbarına giden polis, kendi tabancasıyla başından vuruldu - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
20:01 Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı - Haber
20:00 Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı - Haber
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler - Haber
18:43 Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu - Haberler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haberler
17:30 2 çocuk babası adam ayrı yaşadığı karısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 21:34:15