20.06.2019 14:07
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Ordu'da trafik kazası: 1 ölü

Ordu

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Alltınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ersin Alp (36) idaresindeki 52 GS 387 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobilden fırlayan sürücü, bir müddet sürüklenirken, araç iste takla atarak yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112Acil Servisekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün, seyir halinde iken emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırladığı iddia edildi.

Olay yerine gelen Alp'in yakınları çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı.Polisekipleri, yolun girişinin keserek, ulaşımın alternatif yoldan devam etmesini sağladı.

Sürücünün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından OrduDevlet Hastanesimorguna götürülürken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Öte yandan, Ersin Alp'inPerşembeBelediyesi CHP Meclis üyesi olduğu öğrenildi. - ORDU
Kaynak: İHA
Ordu,3. Sayfa

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