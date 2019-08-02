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Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, kontrolden çıkan panelvanın fındık bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

02.08.2019 20:12 Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, kontrolden çıkan panelvanın fındık bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Erdoğan Yılmaz (38) idaresindeki 52 EC 385 plakalı panelvan, Gölköy-Gürgentepe kara yolu Eğribel mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.
Kazada, sürücü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki 5 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gürgentepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, Erdoğan Yılmaz'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Gürgentepe, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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