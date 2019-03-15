Ordu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Akkuş
istikametinden Ünye yönüne giden Cemalettin Çöp (24) idaresindeki 52 LB 909 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Muhammet E.G. (33) yönetimindeki 24 AAC 255 plakalı otomobil ile Yenikent
Mahallesi Keçigeçmez mevkisinde çarpıştı.
Kontrolden çıkan Çöp'ün yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Turgut A. (37) idaresindeki 52 LP 713 plakalı öğrenci servisine de çarptı.
Kazada, sürücü Cemalettin Çöp ile kayın validesi Nazile Demir (60) hayatını kaybetti, aynı araçtaki Seçil (17) ve Hasan Demir
(64) ile servis aracında bulunan Ömer Faruk Kafa (13) ve Sedanur
Kafa (11) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ünye, Ordu, Güncel
Kaynak: AA