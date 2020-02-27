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Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

27.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:14Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
'nun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 80. Yıl Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 55 GS 692 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 42 FCT 79 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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