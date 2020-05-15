Ordu'da trafik kazası: 3 genç yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 genç yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 3 genç yaralı
15.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 genç yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında dolaşmak için sokağa çıkan, Emircan Pınarbaşı (22) idaresindeki 52 EF 154 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki arsaya istikametine takla attı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Musa Okutan (18) ile Bedirhan Pınarbaşı (18) hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Haber

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