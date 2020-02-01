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Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

01.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:49Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı
'nun ilçesinde bir otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Arşuluk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Arı idaresindeki 55 KD 211 plakalı otomobil, yoldaki buzlanmanın da etkisiyle kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yapılan incelemede kaza sonrası sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Yusuf ve Muhammet Arı'nın da yaralandığı belirlendi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince hastaneye götürülürken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kabadüz, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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