Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Kumru ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

25.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:28
Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı
Ordu 'nun Kumru ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kumru-Fatsa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 52 EM 223 plakalı otomobil ile farklı bir otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kumru, Ordu, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:02: Samandağ'da marketlere korona virüs tebligatı - Haberler 21:00: 30 Türkmenin ölümüne neden olan sahte alkol soruşturmasında 5 kişi tutuklandı - Haberler 20:57: İki katlı ev küle döndü - Haberler 20:56: Çeşme Belediyesi'nden videolu "Evinde kal Çeşme" çağrısı - Haberler 20:52: İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı - Haberler 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler