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Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada biri bebek 4 kişi yaralandı.

13.09.2019 14:56Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada biri bebek 4 kişi yaralandı.
Şerafettin Telci (57) yönetimindeki 16 JB 861 plakalı hafif ticari araç, Göbü Mahallesi Çaybaşı kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaç ve direğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşı şeride geçerek durabildi.
Sürücü ile araçtaki yeğenleri Mine (18) ve Leyla (39) ile 5 aylık Yavuz Berat Telci yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çaybaşı, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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