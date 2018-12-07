Ordu'da Trafik Kazasında Ölen Kadın Toprağa Verildi

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.
Fatsa Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Ayşe Özcan
'ın cenazesi, Dolunay Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Özcan için burada helallik alındı ve dua edildi.
Daha sonra Ortabüyük Camisi'ne getirilen cenaze, cuma namazına müteakiben kılınan namazın ardından Ilıca Yeşilyurt Mahallesi
'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Dün akşam meydana gelen kazada, Emrah
Ç. yönetimindeki 34 BHY 771 plakalı otomobil, Dolunay Mahallesi'nde dolmuştan indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki Ayşe Özcan'a çarpmış ve kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Ayşe Özcan,Fatsa,Ordu
07 Aralık 2018 Cuma 13:42