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Ordu'da trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı

Ordu'da, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki sinyalizasyon ışıklarına 'evde kal' uyarısı yansıtıldı.

29.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:17
Ordu'da trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı
Ordu 'da, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki sinyalizasyon ışıklarına 'evde kal' uyarısı yansıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ekiplerince, korona virüs tehdidine karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla, trafik ışıklarına uyarıcı yazılar yansıtıldı. Virüse karşı il genelinde sık sık, zorunlu olmadıkça 'evde kal' uyarısı yapılan Ordu'da trafik ışıklarına yansıtılan uyarıcı yazılar ile de dikkat çekildi. Bu kapsamda, ışıklarda bekleyen sürücüleri kırmızı ışıkta 'evde kal', sarı ışıkta 'evde hayat' ve yeşil ışıkta 'eve git' yazıları karşılıyor.

Sürücüler de zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini belirterek, uygulamadan memnun olduklarını belirtiyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Güncel

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