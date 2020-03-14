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Ordu'da uçak seferlerine sis engeli

Giresun Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

14.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:57
Ordu'da uçak seferlerine sis engeli

ORDU- Giresun Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ordu 'da son iki gündür etkili olan yoğun sis kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Ordu'dan uçuş yapacak olan yolcular karayoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. Uçuşların havanın normale dönmesiyle devam edeceği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Giresun, Ordu, Güncel

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