Ordu?da uçak seferlerine sis engeli
Giresun Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
14.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:37
ORDU- Giresun Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Ordu 'da son iki gündür etkili olan yoğun sis kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Ordu'dan uçuş yapacak olan yolcular karayoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. Uçuşların havanın normale dönmesiyle devam edeceği belirtildi.
Kaynak: DHA
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