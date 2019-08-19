Haberler» Güncel» Haber

Ordu'da uçuruma düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Ünye ilçesinde uçuruma düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

19.08.2019 14:14 Ordu'da uçuruma düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Ünye ilçesinde uçuruma düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
İlçeye bağlı Yarlı Mahallesi Çalışlar mevkisinde, bir köpeğin uçuruma düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen köpek, tedavisi için belediyeye ait barınağa götürüldü.

İtfaiye, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:18   Marmaris'te ev yangını
15:16   Rize'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
15:16   İSTANBUL AKSARAY'DA YİNE BİRÇOK TABELA ARAPÇA
15:15   3 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
15:13   Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder
15:13   İstanbul Aksaray'da yine birçok tabela Arapça
15:12   Tire'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı