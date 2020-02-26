Ordu'da ulaşımı rahatlatacak iki yatırım hizmete açıldı

Ordu 'da trafiğin rahatlatılması amacıyla yapılan yeni Melet Köprüsü ile Şehit Birol Yıldırım Bulvarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesince Karadeniz Sahil Yolu'na alternatif kullanılabilecek köprü ile çevre yoluna alternatif yapılan bulvar için açılış töreni gerçekleştirildi.

Vali Seddar Yavuz, köprü üzerindeki açılışta yaptığı konuşmada, yaptıkları çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i tebrik etti.

Geçen yıllarda yaşanan afet nedeniyle Cevizdere köprüsü yıkıldığında alternatif bir yol olmadığını gördüklerini belirten Yavuz, "Köprü deyip geçmemek gerekiyor. Allah korusun benzer durumlarda bu yatırımların stratejik, güvenlik ve ulaşım anlamındaki önemi daha da ortaya çıkıyor. O yüzden yatırımlara bir de bu yönüyle bakmak gerekiyor." dedi.

Yavuz, emeği geçenlere teşekkür ederek, yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise Ordu'nun marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Bugün burada Ordu'ya iki güzel eser kazandırdıklarını vurgulayan Güler, "Bunlardan biri 236 metre uzunluğundaki yeni Melet Köprüsü. Bu köprü Ordu'ya yeni bir damar olacak, trafiğimizi rahatlatacak. İlimize başka bir tarihte kazandırılması planlanan bu köprü için devreye girerek takvimin öne çekilmesine vesile olduk. İki ay gibi bir sürede bu hizmeti ilimize kazandıran Karayollarına teşekkür ediyorum. Bu da devletimizin gücünü gösteriyor." diye konuştu.

Güler, güzel de bir bulvar açtıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kadirşinas hemşehrileri olarak kanını, canını bu ülke için feda eden şehidimiz Birol Yıldırım'ın adını bu bulvara verdik. 5 kilometrelik güzergah vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İki yatırımın yaklaşık maliyeti 30 milyon lira. Cesur ve kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Çok güzel eserleri ilimize katmak istiyoruz. Marka şehir olma yolunda ilerliyoruz. Bu anlamda en önemli işlerden birisi de trafik sorununu çözmekti. Attığımız bu adımla trafiğimiz artık daha rahat olacak. Melet'in denizle birleştiği noktada bir köprü daha düşünüyoruz. Bunun da planlamasını yapıyoruz."

Ordu'nun köprüleriyle de anılan bir şehir olacağını dile getiren Güler, "Melet güzel bir yaşam merkezi olacak. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman turizm ve sanayide Ordu'muz çok daha güzel bir hale gelecek." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Mürsel Öztürk tarafından yapılan duanın ardından söz konusu iki yatırım hizmete açıldı.