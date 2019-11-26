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Ordu'da üniversite öğrencileri bir ton hamsi tüketti

Ordu Üniversitesince (ODÜ) düzenlenen "Hamsi Şöleni"nde bir ton hamsi tüketildi.

26.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:48Ordu'da üniversite öğrencileri bir ton hamsi tüketti
Üniversitesince (ODÜ) düzenlenen "Hamsi Şöleni"nde bir ton hamsi tüketildi.
Şölen kapsamında Cumhuriyet Yerleşkesi'nde kurulan ızgaralarda pişen hamsi için uzun kuyruklar oluştu. Protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı şölende, 1 ton hamsi dağıtıldı.
Kemençe eşliğinde horon oynayan öğrencilere, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da eşlik etti.
Akdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle coşkulu bir şenlikte bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Öğrencilerin, Ordu Üniversitesinde okumanın mutluluğunu yaşamasını istediklerini belirten Akdoğan, şunları dile getirdi:
"Ailelerinden uzak bir mekanda olmadıklarını, üniversitenin daima yanlarında olduğunu, aile ortamı yaşayabileceklerini, her türlü huzurun, konforun ve imkanın olduğunu, burada yalnız olmadıklarını bizzat yaşayarak, öğrenerek hissetmelerini arzu ediyoruz. Ben de rektör olarak öğrencilerimizin bu mutluluğunu paylaşmak istiyorum."
Akdoğan, hayatın en güzel senelerinin öğrencilik ve gençlik yılları olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin devletine, milletine, değerlerine bağlı bir anlayışla yetişmeleri halinde gelecekte Türkiye'yi daha iyi noktaya taşıyabileceklerine inandığını belirtti.

Şölen, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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