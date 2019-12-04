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Ordu'da genç balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kamera görüntülerinde saldırganın yüzünün net olmadığı belirtilirken gözaltına alınan kişinin de kimliği açıklanmadı.

04.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:01

'nun ilçesinde, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) öldürülmesine ilişkin bir kişi yakalandı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi ve balerin olan Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçakla saldırarak öldüren zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Çok sayıda iş yeri kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekiplerin gece boyunca bazı güvenlik kameralarını incelediği ancak zanlının bu görüntülerde yüzünün net olmadığı belirlendi. Öte yandan polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Ceren Özdemir'in cenazesi, bugün üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi önünde düzenlenecek törenin ardından Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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Altınordu, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (7)
ADINI YAZ Y:ALLAH rahmet eylesin. . ailesinede bol sabırlar versin . .
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GENÇKIZ:NE KADAR TANIYORSUNUZ Kİ HAKSIZ YORUM YAPIYORSUNUZ. . BAŞSAĞLIĞI DİLEMEK BU KADAR MI ZOR. .
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TXX:beyin yerine ne tasıyorsunuz siz ya bukadar da olmaz yazık yaaa insanım diye gezmeyin ortalarda hava israfısınız
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MERVE:Allah rahmet eylesin . mekanı cennet olsun. Allah yakınlarına sabır versin. LÜTFEN BİR DAHA YAŞANMASIN!
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BAKİ TÜRE:Katilin yakalanması kadar, sosyal medyada kızımızı/kardeşimizi haksız gören yazılar paylaşanlar var onlarda takip edilip gereken ceza verilmeli.
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LEYLİ LEYLİ YAR:Güzel de kızmış yazık olmuş, çirkin olaydı neyse :(
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DEVRİM:İğrenç bir zihniyete sahipsiniz, aile ve dostlarınıza sabır diliyorum. Sizin düşüncelerinizi duymak sizi görmek zorun da kaldıkları için.
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