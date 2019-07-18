Ordu'da üst ölçekli imar planları iptal edildi

Ordu
Büyükşehir Belediyesi, kentte yatay mimarinin esas alınması amacı doğrultusunda üst ölçekli imar planlarının, yeniden değerlendirilmek üzere iptaline karar verdi.
Belediyenin temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, meclis salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda, imar ve bayındırlık ile hukuk komisyonlarınca belediye meclisi tarafından 20 Eylül 2016'da kabul edilerek yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Altınordu İlave+Revizyon Nazım İmar Planı'nın üst ölçekli plan kararlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygunluk bakımından yeniden değerlendirilmek amacıyla iptal edilmesi talebine ilişkin rapor okundu.
Meclis üyelerinin söz almasının ardından konuşan Güler, halkın vicdanı ve Ordu halkının çıkarlarının esas olduğunu belirterek, "Biz burada Ordu halkının çıkarlarını birinci plana alıyoruz. Onun dışında da hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Yani burada temel olan Ordu halkının çıkarlarıdır, anayasal haklarıdır. Tabii ki bir harekete başlanınca bunun eksisi, artısı her şeyi hesap ediliyor demektir. Bunların hepsini göze alarak cesaretle gidiyoruz." dedi.
"Ne olursa olsun ben de yanlış yapıyorsam yanlışımı ortaya kendim getiririm." diyen Güler, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla bunu hiç düşünmeyin. Burada dediğim gibi Ordu halkının çıkarları söz konusudur. Milli menfaatlerimiz esastır. Anayasal hak ve hukuk esastır. Bunları bilerek bu çalışmayı bilinçli bir şekilde başlatıyoruz. Aslında ben bunu ilk gün gündeme getirebilirdim. Altına tek imzayı atarak getirebilirdim ama usulüne uygun hareket ettiğimiz için burada bir bütün halinde bu kararı almamız ve sizin de bunu memnuniyetle karşılamanız bizim için anlamlıdır."
Meclis üyeleri, kent siluetinin korunması ve yatay mimarinin esas alınması amacıyla Altınordu İlave+Revizyon Nazım İmar Planı'nın üst ölçekli plan kararlarının yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmesini oy birliğiyle kabul etti.
Ordu'da, deniz kenarı başta olmak üzere yüksek katlı bina inşaatlarına kentin siluetini bozduğu gerekçesiyle tepki gösterilmişti.