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Ordu'da usulsüz engelli raporu şüphelisi 21 kişi adliyede

Ordu'da usulsüz engelli raporu şüphelisi 21 kişi adliyedeOrdu'da polisin usulsüz engelli raporu verenlere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi.

30.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:29
'da usulsüz engelli raporu şüphelisi 21 kişi adliyede
Ordu'da polisin usulsüz engelli raporu verenlere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte sağlıklı veya engel oranı düşük kişilere usulsüz şekilde engelli raporu düzenlendiği iddiasıyla 27 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda Ordu Devlet Hastanesi'nde görev yapan 1 doktor ile olayla bağlantılı 33 kişi, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 13 kişi serbest bırakılırken, 21 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Ordu'da usulsüz engelli raporu şüphelisi 21 kişi adliyede

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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