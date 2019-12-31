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Ordu'da usulsüz engelli raporuna 3 tutuklama

ORDU 'da polisin usulsüz engelli raporu verenlere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

31.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:47 Ordu'da usulsüz engelli raporuna 3 tutuklama

ORDU 'da polisin usulsüz engelli raporu verenlere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte sağlıklı veya engel oranı düşük kişilere usulsüz şekilde engelli raporu düzenlendiği iddiasıyla 27 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda Ordu Devlet Hastanesi'nde görev yapan 1 doktor ile olayla bağlantılı 33 kişi, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 14 kişi serbest bırakılırken, 20 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11'i adli kontrolle, 6'sı ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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